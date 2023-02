Bellenhaus bekräftigte am Mittwoch, er habe zwar nichts gegen Fragen der Anwälte, werde ihnen aber nicht antworten, sondern von seinem Schweigerecht Gebrauch machen. Brauns Verteidiger begann daraufhin mit der Verlesung eines 50-seitigen Fragenkatalogs zu bisherigen Aussagedetails von Bellenhaus. Von Erffas Verteidigerin kündigte die Verlesung weiterer 41 Seiten an Fragen an. Für ihre anschliessende Bewertung von Bellenhaus' Aussageverhalten benötigen die beiden Verteidiger nach eigenen Angaben ebenfalls mehrere Stunden.