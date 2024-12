China reagierte verärgert auf den Besuch des taiwanesischen Präsidenten, Lai Ching Te, in Hawaii und dem US-Territorium Guam. Die Volksrepublik betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil ihres Territoriums. In einem scharf formulierten Kommentar auf seinem WeChat-Konto am Sonntag erklärte das chinesische Ministerium für Staatssicherheit, dass «Lais Bemühungen, mit Waffen die Unabhängigkeit anzustreben» und sich bei den Vereinigten Staaten einzuschmeicheln, zum Scheitern verurteilt seien.