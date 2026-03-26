Am deutlichsten seien ‌die Rückschritte bei der Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Zudem hätten Wahlen in 54 Prozent der untersuchten Länder nicht mehr die demokratischen Mindeststandards erfüllt. «Militärputsche wie in Gabun oder Niger setzen sie ganz aus», ​hiess es. «Andernorts – etwa in Belarus, Russland oder Ruanda – sind sie streng kontrollierte ​Legitimationsrituale, deren Ergebnis bereits weit vor der Stimmabgabe ​feststeht.» In Georgien und Serbien hätten gravierende Wahlmanipulationen zur Einstufung als Autokratien geführt.