Die Zahl der Hilfsanträge liegt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, was auf einen eher robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung insgesamt aber enttäuschend ausgefallen. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch mit einer deutlichen Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte die Zinswende in den USA eingeläutet.