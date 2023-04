Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten für März einen Zuwachs von 239'000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft, nach 311'000 im Februar. Die Notenbank Fed, die Vollbeschäftigung und stabile Preise anstrebt, will die ausufernde Inflation eindämmen und damit zugleich den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Ob die Fed den Leitzins Anfang Mai über das jetzige Niveau der Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent hinaus weiter anheben wird, ist angesichts der derzeit unsicheren Konjunkturaussichten offen. Die US-Währungshüterin Loretta Mester sagte Bloomberg TV, für eine Einschätzung sei es noch zu früh.