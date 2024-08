In der vergangenen Woche stellten 231.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Unterstützung, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 232.000 gerechnet, nach 233.000 in der vorangegangenen Woche. Der nicht so stark schwankende Vier-Wochen-Schnitt sank um fast 5000 auf 234.500.