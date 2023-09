Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist überraschend gesunken. In der vorigen Woche stellten 216.000 US-Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 234.000 gerechnet, nach revidiert 229.000 in der Woche davor. Der weniger stark schwankende Vier-Wochen-Schnitt fiel auf 229.250.