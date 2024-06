Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist überraschend gestiegen. In der vorigen Woche stellten 242.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 225.000 gerechnet, nach 229.000 in der vorangegangenen Woche. Der nicht so stark schwankende Vier-Wochen-Schnitt erhöhte sich auf 227.000.