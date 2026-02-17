So hat sich die Zahl der Erwerbstätigen im vierten Quartal 2025 weiter erhöht. Gleichzeitig lag die Erwerbslosenquote über dem Vorjahreswert. Insgesamt waren in der Schweiz im Schlussquartal des letzten Jahres 5,39 Millionen Personen erwerbstätig, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag in seiner vierteljährlich publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) schreibt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 0,1 Prozent.