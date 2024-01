Die Zahl kletterte auf 25.158, nach 22.123 im Jahr 2022, wie die britische Insolvenzbehörde am Dienstag mitteilte. Dies sei ein deutlicher Beleg dafür, dass das wirtschaftliche Umfeld für Unternehmen in Grossbritannien nach wie vor recht belastend sei, sagte Restrukturierungsexperte Mark Ford vom Dienstleister Evelyn Partners - «auch wenn im Hinblick auf Zinsen und Preise das allgemeine Gefühl herrscht, dass das Schlimmste überstanden ist». Im vorigen Jahr gab es 53,7 Insolvenzen - bezogen auf 10.000 Firmen. Das war zwar der höchste Wert seit 2014, aber immer noch viel niedriger als die 94,8 während der Rezession in Folge der Finanzkrise 2008/09.