Mietpreise dämpfen Umzugslust

Der Markt teile sich damit deutlich in zwei Gruppen: In den Städten übersteige die Nachfrage durch Zu- und Umzüge das zu kleine Angebot deutlich. Im Rest der Schweiz sei der Markt derweil entspannter und es stehe ein ausreichendes Angebot zur Verfügung, heisst es.