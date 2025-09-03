Die Daten zur Nachfrage nach Personal sind auch mit Blick auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung von Bedeutung: Für August rechnen Experten damit, dass sich der Stellenaufbau in der US-Wirtschaft auf relativ niedrigem Niveau stabilisiert hat. Demnach dürften 75.000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen worden sein und damit etwas mehr als im Juli mit damals 73'000. Einer volkswirtschaftlichen Faustregel zufolge ist ein Plus von rund 100'000 Jobs pro Monat nötig, um die wachsende US-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Stellen zu versorgen.