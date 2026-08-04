Die US-Notenbank Fed achtet genau auf die Jolts-Daten. Denn sie soll ​mit ihrer Geldpolitik nicht nur ​für stabile Preise sorgen, ​sondern auch Vollbeschäftigung fördern. Sie hat den Leitzins ‌zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Im Begleittext ​zur ​jüngsten Zinspause heisst ⁠es, die verfügbaren Indikatoren deuteten ​auf ein ⁠solides Wirtschaftswachstum hin. Der Beschäftigungszuwachs sei ‌weiterhin gering, und die Arbeitslosenquote zeige Anzeichen einer Stabilisierung. Die Inflation bleibe ‌zugleich weiterhin etwas erhöht.