In den USA ist zuletzt wieder etwas mehr Personal nachgefragt worden. Die Zahl der offenen Stellen stieg im August auf 7,227 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Für diesen unter dem Kürzel «Jolts» bekannten Bericht hatten von Reuters befragte Experten einen Wert von 7,185 Millionen erwartet, nach revidiert 7,208 (ursprünglich: 7,181) Millionen im Juli.
Die Daten zur Nachfrage nach Personal sind auch mit Blick auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung von Bedeutung: Für September rechnen Experten damit, dass der Stellenaufbau in der US-Wirtschaft auf relativ niedrigem Niveau zugelegt hat. Demnach dürften 50.000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen worden sein und damit mehr als im August mit damals nur 22.000. Dieses Schwächesignal vom Arbeitsmarkt hatte mit dazu beigetragen, dass die US-Notenbank Mitte des Monats erstmals in diesem Jahr den Leitzins senkte.
(Reuters)