Die Daten zur Nachfrage nach Personal sind auch mit Blick auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung von Bedeutung: Für September rechnen Experten damit, dass der Stellenaufbau in der US-Wirtschaft auf relativ niedrigem Niveau zugelegt hat. Demnach dürften 50.000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen worden sein und damit mehr als im August mit damals nur 22.000. Dieses Schwächesignal vom Arbeitsmarkt hatte mit dazu beigetragen, dass die US-Notenbank Mitte des Monats erstmals in diesem Jahr den Leitzins senkte.