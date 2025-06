Die US-Notenbank Federal Reserve, die neben Preisstabilität auch Vollbeschäftigung anstrebt, achtet sehr genau auf die Daten vom Jobmarkt. Trotz der Rufe aus dem Weissen Haus nach einer Zinssenkung hielt die unabhängige Zentralbank zuletzt erneut still und beliess den Leitzins im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent. Der nächste Zinsentscheid steht am 18. Juni an. Die Zentralbank will laut Fed-Chef Jerome Powell mehr Klarheit darüber gewinnen, wie sich die Politikwende unter US-Präsident Donald Trump auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirken wird.