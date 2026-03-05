Die Bundesagentur für Arbeit gibt monatlich die Zahl der offenen Stellen in ihrer Statistik bekannt. Doch nicht alle Arbeitgeber melden diese den Arbeitsagenturen. Das IAB untersucht mit der Stellenerhebung nach eigenen Angaben das gesamte Stellenangebot. Grundlage der Erhebung ist eine Befragung von gut 10.000 Betrieben. Im vierten Quartal 2025 wurden demnach Antworten von rund 17.400 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet.