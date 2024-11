Diese Anstiege sind bemerkenswert, weil im nahen Ausland gleichzeitig ein Rückgang der Erwerbslosigkeit stattfindet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe sich die Erwerbslosenquote im dritten Jahresviertel sowohl in der EU (von 6,0 Prozent auf 5,8 Prozent) als auch in der Eurozone (von 6,5 Prozent auf 6,3 Prozent) zurückgebildet, so das BFS.