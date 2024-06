Es wird allgemein erwartet, dass bei der Wahl am Sonntag Claudia Sheinbaum, die Kandidatin der linkspopulistischen Regierungsallianz Morena, zur Präsidentin gewählt wird. Sie liegt in Umfragen deutlich vor der Oppositionskandidatin Xochitl Galvez. Damit stünde erstmals in der Geschichte Mexikos eine Frau an der Spitze des Landes. Amtsinhaber Andres Manuel Lopez Obrador darf laut Verfassung nicht erneut antreten. Obrador ist in Mexiko weiterhin sehr beliebt. Das ist zum grossen Teil auf seine Sozialpolitik zurückzuführen, die den Armen des Landes geholfen hat. Er hat Sheinbaum als Nachfolgerin aufgebaut.