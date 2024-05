Der Rückgang erklärt sich vor allem mit der wieder stark gesunkenen Arbeitslosigkeit. Daher entfiel bei vielen Berufsarten die Meldepflicht. So waren etwa offene Stellen für Verkaufskräfte in Handelsgeschäften, Servicefachkräfte in der Gastronomie, Barkeeper oder Köche nicht mehr meldepflichtig, heisst es weiter.