Die Notenbank Federal Reserve (Fed) dürfte am Mittwoch eine weitere Zinspause einlegen. Experten rechnen allerdings damit, dass sie ein Signal für eine baldige Lockerung des straffen geldpolitischen Kurses geben wird. Sie hat eine Zinswende von der Datenlage abhängig gemacht. Die Notenbank strebt einen nachhaltigen Rückgang der Inflation in Richtung des Zielwerts von zwei Prozent an und will zugleich den heiss gelaufenen Jobmarkt abkühlen. Am Freitag veröffentlicht die Regierung den US-Arbeitsmarktbericht für Juli. Ökonomen rechnen mit einem Stellenzuwachs von 175'000 ausserhalb der Landwirtschaft, nach 206'000 im Juni.