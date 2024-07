Am Freitag veröffentlicht die Regierung den US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Ökonomen rechnen mit einem Stellenzuwachs von 190'000 ausserhalb der Landwirtschaft, nach 272'000 im Mai. Die US-Zentralbank will mit einer straffen geldpolitischen Linie den Preisauftrieb dämpfen und den Arbeitsmarkt abkühlen, ohne dabei die Wirtschaft abzuwürgen. Sie hält den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Angesichts der zähen Inflation stellen sich die Finanzmärkte darauf ein, dass die Zinswende nach unten frühestens im September vollzogen wird.