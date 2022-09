Wohin fliesst das Geld?

Volkswagen nimmt mit dem Börsengang und dem Aktienverkauf an die Porsche SE zwischen 18,1 und 19,5 Milliarden Euro ein. 51 Prozent davon behält der Konzern, um seine Elektroauto-Strategie zu finanzieren. 49 Prozent sollen über eine Sonderdividende an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet werden. Das wären 8,9 bis 9,6 Milliarden Euro - oder etwa 18 Euro je Volkswagen-Aktie. Mit rund drei Milliarden Euro könnte allein die Porsche SE rechnen. An QIA flössen mehr als 900 Millionen Euro - etwa die Hälfte des Geldes, das der Staatsfonds in Porsche-Vorzugsaktien stecken will. Das Land Niedersachsen als dritter VW-Grossaktionär könnte mit einer Milliardensumme rechnen. Die Porsche AG geht bei dem Börsengang leer aus.