Die Aktien des US-Lebensmittelkonzerns legen vorbörslich um 2,2 Prozent zu. Die Turnaround-Strategie des neuen Firmenchefs Steve Cahillane zeigte im Quartal erste Erfolge - der bereinigte ‌Gewinn je ⁠Aktie übertraf mit 58 Cent die Schätzungen der Analysten um acht Cent.