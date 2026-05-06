Die Aktien des US-Lebensmittelkonzerns legen vorbörslich um 2,2 Prozent zu. Die Turnaround-Strategie des neuen Firmenchefs Steve Cahillane zeigte im Quartal erste Erfolge - der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 58 Cent die Schätzungen der Analysten um acht Cent.
Der Umsatz lag bei 6,05 Milliarden Dollar, während Analysten LSEG-Daten zufolge nur mit 5,89 Milliarden gerechnet hatten. Der Konzern, der für Markenprodukte wie Heinz Ketchup oder Philadelphia Frischkäse bekannt ist, bestätigte zudem seine Jahresprognose.
(Reuters)