Auch Swisscom-Aktie zuletzt gefallen

Ähnlich wie Swiss Re ist auch der Kurs von Swisscom in der jüngsten Vergangenheit auf ein Drei-Monate-Tief gefallen. Allerdings performte die Swisscom-Aktie zuvor sehr viel besser als der Titel von Swiss Re. Nach Aktualisierung der Dividendenaussichten und wegen der Flucht in defensive Aktien während des Iran-Krieges war die Swisscom-Aktie Mitte März bei 727 Franken auf ein Rekordhoch gestiegen.