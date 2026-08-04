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Nachdem Sandoz im ersten Quartal noch Gegenwind im Penicillin-Geschäft gespürt hatte, wird die weitere Entwicklung hier durchaus Beachtung finden. In ihren Kommentaren vor den Halbjahreszahlen zeigen sich die meisten Analysten aber überzeugt, dass es sich hierbei um eine vorübergehende Delle handelt. Sie verweisen dabei einstimmig auf die jüngsten Aussagen des Managements, das den jüngsten Preisrückgang bei Penicillin-Wirkstoffen ebenfalls als vorübergehend bezeichnete und ihn auf zollbedingte Lieferverwerfungen zurückzuführte. Zudem hatte das Management selbst angekündigt, dass dieser Gegenwind im zweiten Quartal bereits kleiner ausfallen und in der zweiten Jahreshälfte ganz verschwinden werde.