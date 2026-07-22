Was steht im Fokus?

Kühne+Nagel dürfte im zweiten Quartal Rückenwind gespürt haben. Die wichtigsten Kennzahlen werden leicht über dem Vorjahr und relativ klar über dem Q1 erwartet. Dabei spielte auch der Krieg im Nahen Osten eine Rolle. Immer wenn die Logistik kompliziert wird, weil etwa Transportrouten wegfallen, hilft das Kühne+Nagel. Warenströme müssen neu organisiert werden, was die Kunden mit teurem Geld bezahlen. Im zweiten Quartal könnten vor allem im Luftfrachtbereich entsprechende Effekte zu sehen sein, wie Analysten meinen. Vereinzelt wird hier sogar über eine mögliche faustdicke Überraschung gemunkelt.