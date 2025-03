Europas grösster Online-Modehändler erklärte am Freitag, die restlichen Aktionäre von About You zwangsweise abfinden zu wollen. Wie hoch die Abfindung im Zuge des Squeeze-Outs ausfällt, stehe noch nicht fest. Zalando hatte erst am Donnerstag bekanntgegeben, sich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von About You gesichert zu haben. Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot war in der Nacht zu Freitag abgelaufen, das endgültige Ergebnis soll am 11. März veröffentlicht werden.