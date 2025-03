Nach den überraschend positiv ausgefallenen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr blickt Zalando optimistisch in die Zukunft. Europas grösster Online-Modehändler stellte bei der Vorlage der endgültigen Ergebnisse am Donnerstag für 2025 ein beschleunigtes Wachstum in Aussicht. «Wir machen grosse Fortschritte bei der Umsetzung unserer Ökosystem-Strategie», sagte Firmenchef Robert Gentz. Er prognostizierte sowohl beim Konzernumsatz als auch beim über die Plattform gehandelten Brutto-Warenvolumen (GMV) ein Wachstum von vier bis neun Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis werde 2025 voraussichtlich auf 530 bis 590 Millionen Euro steigen. In diesen Zahlen seien die Auswirkungen der geplanten Übernahme des Rivalen About You nicht eingerechnet. Diese wird wohl im Sommer abgeschlossen. Zalando habe sich bereits mehr als 90 Prozent der About You-Anteile gesichert.