Der Modeversandhändler Zalando will eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurückkaufen, um sie an Manager und andere Mitarbeiter zu verteilen. Das Berliner Unternehmen werde von Donnerstag an bis zum Jahresende bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien erwerben, und zwar maximal für 100 Millionen Euro, teilte Zalando am Mittwochabend mit.
Abhängig vom Börsenkurs hätte der Aktienrückkauf damit ein Volumen von rund zwei Prozent des Grundkapitals. Zalando wolle mit den Papieren «Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Zalando-Gruppe und für Vorstandsmitglieder der Zalando SE» erfüllen, hiess es in der Mitteilung. Die Langfrist-Boni für die Vorstände bestehen zum Teil aus Aktien des eigenen Unternehmens.
(Reuters)