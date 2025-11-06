Abhängig vom Börsenkurs hätte der Aktienrückkauf damit ein Volumen von rund zwei Prozent des Grundkapitals. Zalando wolle mit den Papieren «Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Zalando-Gruppe und für Vorstandsmitglieder der Zalando SE» erfüllen, hiess es in der Mitteilung. Die Langfrist-Boni für die Vorstände bestehen zum Teil aus Aktien des eigenen Unternehmens.