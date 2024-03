Für 2024 stellte das Unternehmen bei Konzernumsatz und GMV ein Plus von bis zu fünf Prozent in Aussicht. Der Betriebsgewinn werde voraussichtlich bei 380 bis 450 Millionen Euro liegen. Bis 2028 peilt Zalando ein jährliches Wachstum von fünf bis zehn Prozent an und will die operative Gewinnmarge bis dahin auf sechs bis acht Prozent von zuletzt 3,5 Prozent in etwa verdoppeln.