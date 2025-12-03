Schon zu Beginn des dritten Quartals hatte die Textilkette mit Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti und Bershka von gutem Anklang neuer Mode berichtet. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (bis Ende Oktober) kletterte der Erlös um 2,7 Prozent auf 28,2 Milliarden Euro. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Belastet wurde der Konzern weiter vom starken Euro. Gegenüber dem ersten Halbjahr baute der Konzern das Wachstum aus, im dritten Quartal lag es währungsbereinigt bei 8,4 Prozent.