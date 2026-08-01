Wächst die Wirtschaft?

Sie ist im Frühjahr zumindest nicht geschrumpft, wenn Ökonomen richtig liegen: Trotz der ‌enormen Belastungen und Verunsicherung von Verbrauchern wie Unternehmen durch den Iran-Krieg rechnen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen mit einer Stagnation im zweiten Quartal. Einige halten sogar ein leichtes Wachstum für möglich, wenn das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag seine erste Schätzung veröffentlicht. Käme es so, wäre das der dritte Quartalszuwachs in Folge nach plus 0,3 Prozent Anfang 2026 und 0,2 Prozent Ende ​2025. Für das ​Gesamtjahr sieht es dennoch mau aus: Die meisten Experten rechnen nur mit einem Wachstum ⁠von etwa einem halben Prozent. Erst für 2027 sind die Prognosen optimistischer: Dann soll ein Plus von deutlich ​mehr als einem Prozent drin sein.