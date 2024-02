Positive Studienergebnisse mit seinem neuen Adipositasmedikament beflügeln die Aktien des dänischen Biotechunternehmens Zealand. Die Papiere stiegen am Montag an der Börse in Kopenhagen um mehr als 20 Prozent. Zealand und sein deutscher Partner Boehringer Ingelheim hatten zuvor mitgeteilt, dass das Mittel Survodutide «bahnbrechende» Ergebnisse in einer Phase-II-Studie zur Behandlung nichtalkoholischer Fettleber erzielt habe.