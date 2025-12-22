Sika

Starke Währungseffekte und ein schwacher Baumarkt, allen voran in China, haben Sika zuletzt massiv ausgebremst. Die Aktie war im November auf dem tiefsten Stand seit über fünf Jahren abgesackt. Eine Schmach für den Bauchemiekonzern. Nun zeigt der Kurs eine leichte Aufwärtsbewegung an. Die Aktie kostet derzeit 162 Franken. Viele Analysten erachten die Aktie auf diesem Niveau als attraktiv und erwarten, dass sich das organische Wachstum ab 2027 beschleunigen wird. Wenn man bedenkt, dass die Börse solche Entwicklungen in der Regel ein halbes Jahr vorher einkalkuliert, dann könnte 2026 ein Aufholjahr für Sika werden. Bereits zugelangt hat der norwegische Staatsfonds und vor Wochenfrist seinen Stimmenanteil wieder auf über drei Prozent erhöht.