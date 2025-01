Wenn die Zinsen weiter steigen wie bis anhin, würden Dividendentitel im ersten Halbjahr besser abschneiden. Natürlich gibt es da auch die Ungewissheit, was eine Trump-Präsidentschaft im ersten und zweiten Quartal genau bringen wird. Kurzfristig gibt es wahrscheinlich mehr Abwärtsrisiken am Markt als Aufwärtsrisiken. «Deshalb gefallen mir viele dieser Dividendenaktien, die natürlich meistens in die Kategorie 'Value' fallen», so Sekera weiter.