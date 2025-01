In beiden Segmenten waren die Umsätze rückläufig. So nahmen die Erlöse im Lüftungssegment um 4 Prozent (organisch -8 Prozent) auf 424,2 Millionen Euro ab. Das Segment machte rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe aus nach 58 Prozent im Vorjahr. In den beiden Bereichen Raumlüftungen und Wärmetauscher sei angesichts der Abnahme der Wohnungsneubauten der Umsatz «deutlich» zurückgegangen. Im Bereich industrielle Luftreinigungslösungen sei der Umsatz hingegen angestiegen. Die übernommene spanische Siber trug bereits mit 4 Prozent positiv zu diesem Geschäftsfeld bei und stärke das Wachstum in Südeuropa.