Die beiden Unternehmen Climate Ceiling Solutions in Deutschland und Frankreich, die früher zum Segment Heizkörper gehörten, hatte Zehnder zuvor in zwei separate rechtliche Einheiten ausgegliedert. Sie werden seither als eigenständige Division geführt. Grund für den Verkauf ist das spezifische Geschäftsmodell und die ausgeprägte Projektorientierung dieses Nicht-Kerngeschäfts. Käufer ist die Hamburger Beteiligungsgesellschaft Private Assets, wie die Zehnder Group am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftsbereich Deckenstrahlplatten zum Heizen und Kühlen ist hingegen nicht Teil der Transaktion und verbleibt bei der Zehnder Group.