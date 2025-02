Auf die Profitabilität schlugen auch die Restrukturierungskosten in Höhe von 35,9 Millionen Euro. Zehnder stellt derzeit die Produktion von Flachrohrheizkörpern in Gränichen AG ein und verlegt sie ins französische Werk in Vaux-Andigny. Aus Gränichen soll ein Kompetenzzentrum werden.