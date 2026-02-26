Leicht positive Entwicklung erwartet

Grund für das Plus waren vor allem auch deutlich höhere Verkaufsvolumen. Wie Mitte Januar gemeldet, kletterte der Umsatz um 7,8 Prozent auf 760,7 Millionen Euro. Gleichzeitig fielen keine so hohen Kosten mehr an wie im Vorjahr, als Zehnder unter anderem ein Werk geschlossen hatte.