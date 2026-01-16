Lüftungsgeschäft weiterhin Treiber

Im Lüftungssegment verzeichnete Zehnder laut Mitteilung in der zweiten Jahreshälfte erneut ein Umsatzplus von 14 Prozent. Im Gesamtjahr nahmen die Erlöse organisch um 15 Prozent auf 501,7 Millionen Euro zu. Der Anteil des Lüftungsgeschäfts am Konzernumsatz stieg damit auf 66 Prozent, ein Plus von 6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.