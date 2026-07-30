Der Umsatz stieg zwischen Januar und Juni um 3,2 Prozent auf 394,9 Millionen Euro, wie Zehnder am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz im Lüftungsbereich legte dabei um 7 Prozent auf 272,1 Millionen Euro zu, während das Heizkörpergeschäft um 5 Prozent auf 122,7 Millionen Euro schrumpfte. Die Lüftungen machen damit nun neu 69 Prozent des Gesamtumsatzes aus (Vorjahr: 66 Prozent). Mit Blick nach vorn zeigt sich das Management vorsichtig.