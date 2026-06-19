Rückkehr zur Profitabilität angestrebt

Dennoch hält das Unternehmen laut Kamb am Geschäft fest. Zehnder sehe sich im Heizkörpermarkt weiterhin gut positioniert. Künftig wolle sich die Division stärker auf margenstarke Produkte konzentrieren und gleichzeitig die Kostenbasis verbessern. Bei der sogenannten Deckungsmarge stehe die Sparte bereits heute gut da, auch im Vergleich zu erfolgreicheren Wettbewerbern. Verbesserungsbedarf bestehe vor allem bei den nachgelagerten Kostenblöcken.