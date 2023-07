Omega dreht an der Preisspirale. Die Schweizer Uhrenmarke aus dem Hause Swatch Group hat laut einem Bericht von Morgan Stanley die Preise in der Schweiz und in China um 2 Prozent angehoben. In den USA, dem grössten Exportmarkt für Schweizer Uhren, soll gar eine Preiserhöhung von 8 Prozent erfolgt sein.