"Für Tesla wird es nicht einfach sein, mit dieser Geschwindigkeit weiterzumachen, da der Rest der Branche grosse Fortschritte macht," sagte Zipse am Montag auf der DLD All Stars Tech Konferenz. Im vergangenen Jahr verlangsamte sich Teslas Wachstumsrate bereits auf 36 Prozent; in Europa wuchsen die Amerikaner nur noch etwa so schnell wie der Gesamtmarkt, so Zipse.

Automanager äussern sich selten derart über Wettbewerber. Zipses Kommentar zeigt ein neu gewonnenes Selbstvertrauen der traditionellen Hersteller, die Milliarden in die Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge pumpen. BMW arbeitet an elektrischen Versionen seines SUV X1 sowie an entsprechenden Varianten der 5er und 7er Reihen.

BMWs grösserer Wettbewerber Volkswagen ist möglicherweise nicht mehr weit davon entfernt, an Elon Musks Tesla vorbeizuziehen. VW will den Anteil vollelektrischer Fahrzeugen dieses Jahr mindestens auf 6 Prozent bis 8 Prozent des Absatzes verdoppeln. Am oberen Ende dieses Zielbereichs könnte VW Teslas erwarteten Auslieferungen von mindestens 750'000 Autos damit schon recht nah kommen.

