In den Jahren danach hatte sich der Bankensektor aber wieder gefangen. Institute bauten ihre Raten an faulen Krediten auf unter sechs Prozent ab von zeitweise über 45 Prozent im Jahr 2016. Der Staat verringerte seine Beteiligungen. Die Geldhäuser sind inzwischen in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und wollen nun bis zu 30 Prozent ihres Gewinns 2023 an ihre Anteilseigner ausschütten. Sie hatten zu Jahresbeginn ihre Geschäftspläne bei der Bankenaufsicht eingereicht, zu denen auch die Dividendenvorhaben gehören.