Auf eine Bitte um Stellungnahme verwies die UBS gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters auf jüngste Äusserungen von Konzernchef Sergio Ermotti. Dieser hatte am Donnerstag Bloomberg TV gesagt: «Wir wollen weiterhin als erfolgreiche globale Bank von der Schweiz aus operieren.» Die Vorschläge der Schweizer Regierung zu den Kapitalanforderungen bezeichnete er jedoch als «strafend und exzessiv». Die Bank müsse darüber nachdenken, wie sie die Interessen ihrer Aktionäre und anderer Gruppen schützen könne. «Es ist aber definitiv zu früh, um mögliche Szenarien und unsere Reaktionen darauf zu kommentieren.»