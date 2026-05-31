Aus Unterlagen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC gehe hervor, dass unter anderem die Kantone Waadt, Luzern und Basel-Landschaft solchen Firmen Steuervergünstigungen zugesprochen hätten. Wie oft und in welchem Umfang Steuererleichterungen gewährt würden, sei jedoch weitgehend unbekannt. Auch der Bund verfüge über keine entsprechenden Zahlen, teilte das Eidgenössische Finanzdepartement der Zeitung mit. Die betroffenen Kantone hätten allesamt betont, dass die Steuererleichterungen im Einklang mit den Steuergesetzen stünden. Ziel sei die Ansiedlung profitabler Unternehmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.