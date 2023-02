Die einflussreiche Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mahnt Währungshüter eindringlich zur weiteren Bekämpfung der Inflation. Die in Basel angesiedelte BIZ, eine Art Zentralbank der Zentralbanken, betonte in ihrem Quartalsbericht, der Sieg dürfe nicht zu früh erklärt werde. "Die Zentralbanken haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass es in dieser Phase am wichtigsten ist, die Arbeit zu erledigen", erklärte der Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung der BIZ, Claudio Borio. Die Fehler der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts dürften sich nicht wiederholen, als die Währungshüter die straffe Linie nicht konsequent genug durchgehalten hätten.