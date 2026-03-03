Die russische Zentralbank hat wegen des Einfrierens ihrer Vermögenswerte infolge des Ukraine-Kriegs Klage beim Gericht ‌der ⁠Europäischen Union in Luxemburg eingereicht. Dies teilte die Notenbank ⁠am Dienstag in Moskau mit. Die Klage richte sich gegen einen Beschluss ‌vom Dezember 2025, die Gelder auf ‌unbestimmte Zeit zu blockieren. Zur Begründung ​hiess es, das Einfrieren sei mit «schwerwiegenden Verfahrensverstössen» verhängt worden, da es per Mehrheitsentscheidung und nicht wie vom EU-Recht gefordert einstimmig angenommen worden sei.