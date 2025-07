Die grössten Sorgen im Zusammenhang mit Trump betreffen vielmehr die Unabhängigkeit der US-Notenbank (65 Prozent). Aktuell rechnen übrigens vier von fünf Umfrageteilnehmer damit, dass die Leitzinsen des Fed in einem Jahr irgendwo zwischen 3 bis 4 Prozent liegen werden, weil die US-Inflation in zwölf Monaten ebenfalls in diesen Bereich steigen werde (40 Prozent).